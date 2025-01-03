Нападающий Александр Овечкин не стал лучшим хоккеистом НХЛ XXI столетия

Канадский спортивный портал Sportsnet поставил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века.
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