Более шестисот миллионов акций крупных компаний переданы государству

С начала года приставы передали государству более шестисот миллионов акций двух крупных российских компаний, часть которых ранее принадлежала иностранным фирмам, как имущество, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства.
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