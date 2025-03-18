Прокуратура назвала причину смерти соратницы Качиньского после вскрытия

Причиной смерти Барбары Скржипек, соратницы главы польской оппозиционной партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, стал инфаркт миокарда, сообщил представитель окружной прокуратуры Варшава-Прага Норберт Волынский 18 марта, сообщает RMF FM.
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