Паника Киева оправдана: Секретные ракеты ударили по Чернигову с гигантской силой - "Орешник" не единственный "козырь Путина"

На днях серия взрывов пронеслась по Чернигову – новые подробности всплывают до сих пор. Так, стало известно, что "неизвестные неуловимые снаряды" оказались, судя по всему, секретными ракетами, которые с гигантской силой поразили намеченные цели.
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