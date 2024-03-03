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Кардиолог Лобжанидзе рассказал о симптомах аритмии

Кардиолог Лобжанидзе рассказал о симптомах аритмии

Кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», перечислила несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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