Кардиолог Лобжанидзе рассказал о симптомах аритмии

Кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», перечислила несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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