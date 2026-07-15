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Zero Hedge

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SpaceX Shares Fall Below $135 IPO Price, But The Real Story Is Its Bonds

SpaceX Shares Fall Below $135 IPO Price, But The Real Story Is Its Bonds

SpaceX Shares Fall Below $135 IPO Price, But The Real Story Is Its Bonds SpaceX has slipped below its much-hyped $135 IPO price, and down 40% from the all time high hit during the June 15th gamma squeeze when the stock surged above $220 if ovenright trading, an "inevitable outcome" according to Bloomberg, which lends some validation to the skepticism surrounding "a valuation that always relied more on imagination than observable fundamentals.

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