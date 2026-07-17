Скоро всю историю машины можно будет увидеть в одном документе

Историю жизненного цикла каждой машины предлагают вшить прямо в ее электронный паспорт. С такой инициативой на отраслевой конференции выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
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