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За рулем

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Скоро всю историю машины можно будет увидеть в одном документе

Скоро всю историю машины можно будет увидеть в одном документе

Историю жизненного цикла каждой машины предлагают вшить прямо в ее электронный паспорт. С такой инициативой на отраслевой конференции выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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