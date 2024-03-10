Устроила потоп и резню: женщина отомстила за дочь, брошенную парнем 8 Марта

Поножовщина и потоп произошли в одном из многоквартирных домов в Екатеринбурге. За двумя этими событиями стоит местная жительница, которая таким образом мстила несостоявшемуся зятю, передает Telegram-канал Baza.
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