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На южноуральском участке М-5 три человека погибли и двое пострадали в столкновении трех авто

На южноуральском участке М-5 три человека погибли и двое пострадали в столкновении трех авто

Смертельное ДТП на федеральной трассе произошло в Ашинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 11 декабря, в 07:30 часов на 1594 км автодороги «Москва – Челябинск» в Ашинском районе.

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