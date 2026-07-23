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Царьград

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Фигуристка Захарова раскрыла отсутствие подруг в сборной России

Фигуристка Захарова раскрыла отсутствие подруг в сборной России

Мария Захарова, бронзовый призёр чемпионата России, заявила об отсутствии дружбы в сборной России. Она поддерживает хорошие отношения с некоторыми русскими коллегами, но близкую подругу среди конкуренток заводить не стала.

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