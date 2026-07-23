Фигуристка Захарова раскрыла отсутствие подруг в сборной России

Мария Захарова, бронзовый призёр чемпионата России, заявила об отсутствии дружбы в сборной России. Она поддерживает хорошие отношения с некоторыми русскими коллегами, но близкую подругу среди конкуренток заводить не стала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии