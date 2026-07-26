Жена Роберта Паттинсона рассказала о планах переехать из Лос-Анджелеса в Лондон

Сьюки Уотерхаус рассказала о планах своей семьи перебраться из Лос-Анджелеса в Лондон. Актриса и модель призналась, что в будущем хочет вернуться в родной город вместе с Робертом Паттинсоном и их маленькой дочерью.
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