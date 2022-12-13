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Шестеркин выиграл 4-й матч подряд, отбив 26 бросков «Нью-Джерси» из 29. У него 14 побед при 8 поражениях

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29 в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

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