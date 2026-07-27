Катар объявил о запуске собственной алмазной биржи

Управление свободных зон Катара (QFZ) объявило о запуске Катарской алмазной биржи (Qatar Diamond Exchange, QDE) — единой площадки для торговли необработанными и ограненными алмазами, а также другими драгоценными камнями.
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