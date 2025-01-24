В Санкт-Петербурге может быть введена обязательная регистрация собак

Парламенту Северной столицы предложили ввести данную инициативу Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области направили обращение своим коллегам в Санкт-Петербурге с предложением распространить на город действующие в области нормы об обязательной регистрации собак.
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