В Ростовском СИЗО завершился штурм: убиты четверо захватчиков

– Причастных лиц мы знаем, это шесть человек, пишем сейчас донесения. Два сотрудника УФСИН были в заложниках – один сотрудник областного управления, по званию подполковник, второй – дежурный из самого СИЗО, которого захватили первым.
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