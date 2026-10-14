ПО закрывает 62 уязвимости в прошивке Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов серии Galaxy A, причем первым его получил не новейший Galaxy A57, а выпущенный в 2023 году Galaxy A54.
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