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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поздравил педагогов Новосибирской области с профессиональным праздником

Андрей Травников поздравил педагогов Новосибирской области с профессиональным праздником

Теплые слова учителям губернатор опубликовал в своем телеграм-канале. – Сегодня по замечательной традиции мы выражаем слова благодарности и признательности людям, выбравшим непростую, но очень ответственную и нужную профессию – Учитель! Важность труда педагогов невозможно переоценить.

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