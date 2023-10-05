Андрей Травников поздравил педагогов Новосибирской области с профессиональным праздником

Теплые слова учителям губернатор опубликовал в своем телеграм-канале. – Сегодня по замечательной традиции мы выражаем слова благодарности и признательности людям, выбравшим непростую, но очень ответственную и нужную профессию – Учитель! Важность труда педагогов невозможно переоценить.