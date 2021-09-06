НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Походу Евросоюз сам в глубоком маразме если обвиняет Россию в ведении подрывной деятельности против ЕС - ибо все на ...Боррель: Россия в...
  • Александр Бурцев
    Пусть они свои ценности засунут себе в задницу, а мы и дальше будем ценить свои что было завещано нам предками.Боррель: Россия в...
  • Pavel Balandin
    Каналы эти открытые уж больно канализацию напоминают.Боррель: Россия в...

О главном уроке Афгана для каждого

О главном уроке Афгана для каждого

Фото © Reuters.Даже для того, кто находится от него за тысячи километров.Мне кажется, для России этот урок тоже важен.

Вернуться к статье
11
Обсудить
владимир казарский
Ну что Анальгин, добавить нечего. Для таких как ты, считающих себя пупом земли, главное спасти собственную шкуру, на остальных плевать. Типичная западная ценность. "Цивилизованный Запад" для жителей которого главное было спасти свою шкуру, именно поэтому через месяц после начала боевых действий лег под сапог немецкого 3 Рейха. А СССР победил нацистский Евросоюз №1 именно потому, что для большинства жителей страны главной целью было спасение страны даже ценой собственной жизни. Что было бы со страной в случае поражения можешь узнать, почитав материалы плана ОСТ 3 Рейха. И руками таких моральных уродов как ты, "цивилизованный мир" хочет вырастить и в России поколение, для которого самым ценным будет спасение собственной шкуры.

Картина дня

наверх