О главном уроке Афгана для каждого

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО главном уроке Афгана для каждогоФото © Reuters.Даже для того, кто находится от него за тысячи километров.Мне кажется, для России этот урок тоже важен.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКвладимир казарскийНу что Анальгин, добавить нечего. Для таких как ты, считающих себя пупом земли, главное спасти собственную шкуру, на остальных плевать. Типичная западная ценность. "Цивилизованный Запад" для жителей которого главное было спасти свою шкуру, именно поэтому через месяц после начала боевых действий лег под сапог немецкого 3 Рейха. А СССР победил нацистский Евросоюз №1 именно потому, что для большинства жителей страны главной целью было спасение страны даже ценой собственной жизни. Что было бы со страной в случае поражения можешь узнать, почитав материалы плана ОСТ 3 Рейха. И руками таких моральных уродов как ты, "цивилизованный мир" хочет вырастить и в России поколение, для которого самым ценным будет спасение собственной шкуры.Комментировать
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