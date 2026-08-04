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«Тоттенхэму» и «Астон Вилле» интересен Джексон. «Челси» оценивает форварда в 65 млн фунтов (Daily Mail)

« Тоттенхэм » проявляет интерес к нападающему « Челси » Николасу Джексону , сообщает Daily Mail. По информации источника, «синие» оценивают 25-летнего игрока в 65 миллионов фунтов.

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