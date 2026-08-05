Американский инвестиционный банкир Кэтрин Остин Фиттс в интервью Такеру Карлсону заявила: причина войны США против Ирана — не ядерная программа.
Деньги, а не бомбы: почему на самом деле США воюют с Ираном
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Всё это бесполезная трата времени задумываться об общей системе построения архитектуры банковской системы . Исходить надо от всеобщей мировой оценки стоимости каждого товара и оплаты его равного в любой стране на любом оборудовании , конечно с градацией профессиональной оснащённости , чтобы затем можно было легко просчитать его стоимость и далее на неё навешивать все что не учтено при обычном его изготовлении . Сейчас при наличие компьютеров это сделать проще ,но зато была бы создана единая мировая база и тогда бы на рынке никто не сказал что мы делаем в Африке в племени вручную , а в США на современных станках , ведь всё учтено в базе всё . Тогда ручное изготовление будет не выгодно производителю и он сам по себе (жизнь) заставит прогрессировать процесс изготовления с применением станочного парка . А это движение вперёд и выход на равноценные условия . Вот потом и систему разрабатывать будет ко времени . Здесь понадобится и компьютеры с общей базой и не нужны будут биржи и много чего высвободится . А самое главное валюты не нужно будет , поскольку всё будет в электронном пересчёте и спекулировать будет не чем . И ещё был бы всеобщий закон для всего мира , чтобы пользоваться только этой системой
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Работёнка конечно должна будет проведена колоссальная, но на всё время с минимальными иногда изменениями . В сущности тогда эта система может показать реальное состояние экономики в любой стране . А не как сейчас себя выставляет воровская страна США со своими многочисленными долгами .
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1 м.
Аркадий Шацкий
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Работёнка конечно должна будет проведена колоссальная, но на всё время с минимальными иногда изменениями . В сущности тогда эта система может показать реальное состояние экономики в любой стране . А не как сейчас себя выставляет воровская страна США со своими многочисленными долгами .
Тогда и плановую систему вводить прийдется, компьютеры способные на такое обещают лет через 10.
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1 м.
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