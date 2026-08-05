Деньги, а не бомбы: почему на самом деле США воюют с Ираном

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Всё это бесполезная трата времени задумываться об общей системе построения архитектуры банковской системы . Исходить надо от всеобщей мировой оценки стоимости каждого товара и оплаты его равного в любой стране на любом оборудовании , конечно с градацией профессиональной оснащённости , чтобы затем можно было легко просчитать его стоимость и далее на неё навешивать все что не учтено при обычном его изготовлении . Сейчас при наличие компьютеров это сделать проще ,но зато была бы создана единая мировая база и тогда бы на рынке никто не сказал что мы делаем в Африке в племени вручную , а в США на современных станках , ведь всё учтено в базе всё . Тогда ручное изготовление будет не выгодно производителю и он сам по себе (жизнь) заставит прогрессировать процесс изготовления с применением станочного парка . А это движение вперёд и выход на равноценные условия . Вот потом и систему разрабатывать будет ко времени . Здесь понадобится и компьютеры с общей базой и не нужны будут биржи и много чего высвободится . А самое главное валюты не нужно будет , поскольку всё будет в электронном пересчёте и спекулировать будет не чем . И ещё был бы всеобщий закон для всего мира , чтобы пользоваться только этой системой