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Тен Хаг о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Непросто после завоевания кубка и празднования возвращаться к работе. Гарначо было трудно остановить»

Тен Хаг о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Непросто после завоевания кубка и празднования возвращаться к работе. Гарначо было трудно остановить»

Эрик тен Хаг поделился мнением о выходе «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии. Команда из Манчестера дома обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

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