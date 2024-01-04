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Канселу заменили на 11-й минуте из-за травмы. Он и игрок «Лас-Пальмаса» одновременно ударили по мячу

Канселу заменили на 11-й минуте из-за травмы. Он и игрок «Лас-Пальмаса» одновременно ударили по мячу

Канселу держался за левое колено. На 11-й минуте защитник «Барселоны» был заменен на Андреаса Кристенсена.

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