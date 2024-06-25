В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара

Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministry Официальный представитель Пентагона заявил, что украинская сторона сама выбирает по каким объектам наносить ракетные удары и пляж в Севастополе не являлся целью, сообщает РИА Новости.
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