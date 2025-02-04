Набиуллину и Силуанова допросят в Генпрокуратуре? Краснов бросил все силы

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов добивается получения возможности допросить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова по делу, касающемуся бывшей компании Анатолия Чубайса «Роснано».
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