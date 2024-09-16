В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов с молотком

Пострадали четыре человека — три школьника и учитель, нападавший учился в седьмом классе, по предварительной информации, класс был коррекционныйВ Челябинске в школе № 68 школьник напал с молотком на учеников и педагогов.
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