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В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов с молотком

В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов с молотком

Пострадали четыре человека — три школьника и учитель, нападавший учился в седьмом классе, по предварительной информации, класс был коррекционныйВ Челябинске в школе № 68 школьник напал с молотком на учеников и педагогов.

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