В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Временные ограниченияна приём и выпуск авиарейсов ввели в международном аэропорту Волгограда. Об этом вечером в ночь на 9 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.