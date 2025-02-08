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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Временные ограниченияна приём и выпуск авиарейсов ввели в международном аэропорту Волгограда. Об этом вечером в ночь на 9 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

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