В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Временные ограниченияна приём и выпуск авиарейсов ввели в международном аэропорту Волгограда. Об этом вечером в ночь на 9 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.
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