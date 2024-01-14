Обильные снегопады обрушатся на Центральную Россию на следующей неделе

Мощные снегопады надвигаются на Центральную Россию на следующей неделе. При этом 30-градусных морозов этой зимой в регионе больше не будет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии