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Царьград

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Маячки появятся в пострадавшем от взрыва доме на Фучика.

Маячки появятся в пострадавшем от взрыва доме на Фучика.

Городские власти обещает установить специальные маячки в течение 10 дней.В связи со взрывом, произошедшим в марте 2024 года, и затронувшим жилой дом №37 на улице Юлиуса Фучика, его жители скоро увидят установку специальных маячков для стабильного контроля за состоянием здания.

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