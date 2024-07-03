Маячки появятся в пострадавшем от взрыва доме на Фучика.

Городские власти обещает установить специальные маячки в течение 10 дней.В связи со взрывом, произошедшим в марте 2024 года, и затронувшим жилой дом №37 на улице Юлиуса Фучика, его жители скоро увидят установку специальных маячков для стабильного контроля за состоянием здания.