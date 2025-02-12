В ЕС обсудили с премьер-минстром Канады таможенные пошлины США

Пошлины на импорт, объявленные США, обсуждались на встрече премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя Евросовета Антониу Кошты и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает 12 февраля пресс-служба Евросовета.
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