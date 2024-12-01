На трассе М5 «Урал» ввели реверсивное движение

На федеральной трассе М5 «Урал» ввели реверсивное движение. Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ региона, на участке 1550 километр граница с Республикой Башкортостан проводят дорожные работы – отсыпают обочину.
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