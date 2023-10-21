Невролог Демьяновская: отвлекающая терапия облегчит жизнь метеочувствительным

Метеорологические факторы серьезно влияют на вегетативную нервную систему метеочувствительных людей - им способна помочь так называемая отвлекающая терапия, рассказала RT врач-невролог Екатерина Демьяновская.
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