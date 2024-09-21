Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о возвращении российских шахматистов

Голосование пройдет в воскресенье.фото: fide.com--> Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) на сессии 21-22 сентября рассмотрит вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов на соревнования.
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