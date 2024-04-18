Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии