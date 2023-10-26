Снова в России: более 15% российских эмигрантов вернулись в родную страну Елена ГалицкаяСогласно данным, представленным в статье Financial Times (FT) сегодня, более 15% российских эмигрантов, уехавших после начала военной операции в Украине, вернулись в Россию.
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