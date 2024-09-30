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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пассажирские самолёты с русскими пригрозили расстрелять прямо в небе: Кто мог слить секретную частоту - версии и факты

Пассажирские самолёты с русскими пригрозили расстрелять прямо в небе: Кто мог слить секретную частоту - версии и факты

Трём русским самолётам пригрозили расстрелом прямо в небе. Неизвестный угрожал на английском языке.

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Комментарии
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HotRS
Хм ... Частоты в открытом доступе. Инфа не шифруется. Обычная АМ модуляция.  Я, например, слышу на SDR приемник переговоры пилотов с диспетчерами. Ничего интересного - дымка, орнитология, ветренность, видимость. Иногда пилот передает курс.  Есть еще Flightradar24. Достаточно точно отслеживается курс судна. Я по этому сервису увидел, как борт из Симферополя приближается ко мне. Вышел посмотреть, и точно, самолет почти надо мной.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Это  подлый  почерк  кавказцев, они способны  на  любую подлость.
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1 час.
b
borzov
найти этого пидора и показательно расстрелять....чем больше человекОв на земле, тем больше уродов....начинать гасить надо с так называемого золотого миллиарда - первыми в расход
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12 мин.

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