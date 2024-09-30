Пассажирские самолёты с русскими пригрозили расстрелять прямо в небе: Кто мог слить секретную частоту - версии и факты

HotRS

Хм ... Частоты в открытом доступе. Инфа не шифруется. Обычная АМ модуляция. Я, например, слышу на SDR приемник переговоры пилотов с диспетчерами. Ничего интересного - дымка, орнитология, ветренность, видимость. Иногда пилот передает курс. Есть еще Flightradar24. Достаточно точно отслеживается курс судна. Я по этому сервису увидел, как борт из Симферополя приближается ко мне. Вышел посмотреть, и точно, самолет почти надо мной.