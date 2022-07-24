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В Японии предрекли жесткую конкуренцию на рынке СПГ до 2026 года

В Японии предрекли жесткую конкуренцию на рынке СПГ до 2026 года

На рынке сниженного природного газа (СПГ) в ближайшие четыре года будет сохраняться жесткая конкуренция из-за того, что объемы производства трубопроводного газа в Европе не вырастут на фоне массового замещения данного вида топлива поставками СПГ.

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