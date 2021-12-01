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Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября провел встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой заслушал доклад о работе банка за последний год и наградил Костина почетным орденом «За заслуги перед Отечеством».

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