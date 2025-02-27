Опубликовано неформальное фото нового рязанского сенатора Аноприенко

Снимком поделилось Минприроды России, где он работал раньше.Telegram-канал Минприроды России «Природоведение» опубликовал неформальное фото бывшего замминистра, а теперь сенатора от Рязанской области Сергея Аноприенко.
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