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Опубликовано неформальное фото нового рязанского сенатора Аноприенко

Опубликовано неформальное фото нового рязанского сенатора Аноприенко

Снимком поделилось Минприроды России, где он работал раньше.Telegram-канал Минприроды России «Природоведение» опубликовал неформальное фото бывшего замминистра, а теперь сенатора от Рязанской области Сергея Аноприенко.

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