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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Феррари» представит обновленный двигатель в Монце»

Руководитель « Феррари » подтвердил, что команда подготовила новый мотор для Гран-при Италии . «Мы представим обновленную силовую установку в рамках возможности, полученной благодаря системе ADUO.

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