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Царьград

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В Самарской области 15 октября ожидается до +20 градусов

В Самарской области 15 октября ожидается до +20 градусов

Во вторник на территории региона сохранится переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, но в отдельных районах не исключены кратковременные дожди.

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