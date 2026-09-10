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Кадыров призвал чеченцев не превращать длинные бороды в «непонятную моду»

Кадыров призвал чеченцев не превращать длинные бороды в «непонятную моду»

РБК По словам Кадырова, молодые чеченцы сделали длинные бороды и подвернутые брюки «непонятной модой», а некоторые женщины начали носить паранджу, несвойственную Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых чеченских мужчин не превращать ношение бороды, которая является религиозным элементом в исламе, в элемент моды.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

Кадыров озаботился бородами только потому, что почувствовал: Бороды эти, как и паранджа- символ некоей новой общности, проросшей в Чечне: Общности на основе радикального ислама. И он прекрасно понимает, что эти бородачи запросто могут устроить в Чечне революцию- и снести режим Кадырова. И тогда он потеряет не только власть, но и жизнь!

Профиль пользователя валерий
валерийизменено

странно,самого же неухоженная борода.с чеченцев и пошла эта мода,наши тоже перестали бриться,даже военослужащие, что вообще недопустимо.это до первой вспышки болезней со вшами.