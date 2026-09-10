Кадыров призвал чеченцев не превращать длинные бороды в «непонятную моду»

РБК По словам Кадырова, молодые чеченцы сделали длинные бороды и подвернутые брюки «непонятной модой», а некоторые женщины начали носить паранджу, несвойственную Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых чеченских мужчин не превращать ношение бороды, которая является религиозным элементом в исламе, в элемент моды.