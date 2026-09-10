Кадыров призвал чеченцев не превращать длинные бороды в «непонятную моду»

РБК По словам Кадырова, молодые чеченцы сделали длинные бороды и подвернутые брюки «непонятной модой», а некоторые женщины начали носить паранджу, несвойственную Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых чеченских мужчин не превращать ношение бороды, которая является религиозным элементом в исламе, в элемент моды.
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Кадыров озаботился бородами только потому, что почувствовал: Бороды эти, как и паранджа- символ некоей новой общности, проросшей в Чечне: Общности на основе радикального ислама. И он прекрасно понимает, что эти бородачи запросто могут устроить в Чечне революцию- и снести режим Кадырова. И тогда он потеряет не только власть, но и жизнь!
Но должно быть понимание, что излишне длинная борода (а равно и карандаш) - это демонстрация и определенный вызов в глазах окружающих.
Что именно носить - дело каждого.
Ещё бы он призывал своих соплеменников вести себя по человечески
Ну что-же, наконец разумный совет, кругом одни бородатые, как будто нечем побриться. Вспомним Петю первого, ему тоже не нравились бороды :)
А рубить бороды вместе с головами.
странно,самого же неухоженная борода.с чеченцев и пошла эта мода,наши тоже перестали бриться,даже военослужащие, что вообще недопустимо.это до первой вспышки болезней со вшами.
Прекрасное напоминание своему народу от главы Чеченской республики!