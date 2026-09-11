В Симферополе тренер распылил перцовый баллончик в лицо соседу

В Симферополе проверяют конфликт соседей с перцовым баллончиком.В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудники полиции обнаружили видеозапись конфликта между двумя мужчинами.
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