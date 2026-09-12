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Рязанские новости

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В Рязани начнут капитальный ремонт корпуса РГУ имени Есенина

В Рязани начнут капитальный ремонт корпуса РГУ имени Есенина

Ремонт крыши корпуса № 6 РГУ имени С.А. Есенина в Рязани обойдется в 13,7 млн рублей.В областном центре запланирован капитальный ремонт кровли учебного корпуса № 6 Рязанского государственного университета (РГУ) имени С.

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