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В Тверской области сдан первый модульный дом для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья

В Тверской области сдан первый модульный дом для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в Тверской области сдан первый модульный дом в СНТ «Тверской вагоностроительный завод». Там есть самое необходимое для жизни бойцов, получивших ранения.

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