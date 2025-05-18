Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции

В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан.
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