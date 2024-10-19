Bitcoin-киты накопили 2 млн BTC - рынок достиг дна?

Рынок биткоина демонстрирует признаки достижения дна и готовности к новому ралли. Анализ активности крупных инвесторов и технических индикаторов указывает на то, что Биткоин может достичь новых исторических максимумов до конца этого цикла.
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