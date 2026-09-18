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Клещи в Тверской области: статистика и главные правила защиты от опасных укусов

Клещи в Тверской области: статистика и главные правила защиты от опасных укусов

В Тверской области за неделю зафиксировано 130 случаев присасывания клещей. Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг случаев присасывания клещей и инфекций, передающихся через их укусы.

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