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Регионы России

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The New York Times: Заявления Трампа о контроле США над Гренландией преувеличены

The New York Times: Заявления Трампа о контроле США над Гренландией преувеличены

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором ставится под сомнение точность заявлений президента США Дональда Трампа о получении контроля над обеспечением безопасности Гренландии.

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