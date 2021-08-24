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Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария Kika МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.

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