Умерла княгиня Лихтенштейна Мария Kika МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.