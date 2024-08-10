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Правила и традиции сервировки стола на Руси, как они формировались

Правила и традиции сервировки стола на Руси, как они формировались

Правила и традиции сервировки стола на Руси, как они формировались Алёна Юрьева Русский стол – это не только символ щедрости и изысканных угощений, но и отражение глубокой культурной традиции, где важную роль играют особая посуда и столовый текстиль.

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