Правила и традиции сервировки стола на Руси, как они формировались Алёна Юрьева Русский стол – это не только символ щедрости и изысканных угощений, но и отражение глубокой культурной традиции, где важную роль играют особая посуда и столовый текстиль.
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